Премьер России выступил за консолидацию мусульман

Абхазия начнет менять водительские права, следуя европейским стандартам

Про замену водительских прав на новые пластиковые карты разговоры велись еще с начала года. Но тогда это оставалось в планах, которые не скоро будут осуществимы. И вот настал такой момент,

15 Ноябрь 2016