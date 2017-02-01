Премьер России выступил за консолидацию мусульман
Согласно информационного сообщения «ТАСС» на очередном собрании встречи представителей государств Восточно-Азиатского сообщества Премьер Российской Федерации выступил с предложением о создании антитеррористического сообщества государств, имеющих крупные мусульманские общины. Медведев призвал занять22 Ноябрь 2015
На телеканале «Россия-1» показан анонс будущей трансляции очередного Федерального собрания, которое состоится 3 декабря нынешнего года в полдень по столичному времени. Президент РФ выступит на этом ежегодном мероприятии с Посланием
Одно из последних вакантных мест в руководстве исполнительной власти Донецкой народной республики – пост главы ветеринарной и фитосанитарной службы ДНР – займет Вадим Евгеньевич Симонов, бывший первый заместитель председателя Государственной
Завершились учения летчиков, которые проводились на аэродроме воздушного командования «Центр». Аэродром «Васильков» принял летчиков и их самолеты радушно, за что собравшиеся смогли наблюдать ряд красивых полетов наших летчиков. Мероприятие проводилось
Вовремя и в полном объеме платить все предусмотренные законом налоги должен каждый сознательный гражданин любого государства, поскольку именно за счет налогов производятся различные социальные выплаты и другие необходимые платежи. Согласно
Пресс-служба полиции Франции сообщила об удачном проведении спецоперации по освобождению заложников, захваченных 24 ноября в городе Рубе. В ходе операции один из злоумышленников получил несовместимые с жизнью ранения, сами же
В частности речь идет о желании компании принять участие по поставках поездов вместе с компанией “Синарой”. Возможно Siemens примет участие в проектировании на правах подрядчика. Проект по строительству скоростной железнодорожной
Вторую встречу с региональными руководителями провели в Северной Осетии. Регионы входят в Северо-Кавказский федеральный округ, их возглавляет полномочный представитель Владимира Путина, в СКФО – Сергей Меликов. Встреча проходила с участием
На сегодняшний день уже началась реконструкция самого известного сквера города. Первое что должны сделать работники коммунальных служб и строители — это уборка старой тротуарной плитки. Данное дорожное покрытие исчерпало срок
Человечество уверенно, что недостатки современного общества и огрехи природы могут спасти технологии. Например, можно создать уникальные компьютерные программы, которые смогут вычислять правонарушителей еще до того, как они захотят совершить преступление.01 Февраль 2017
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В городах и районных центрах Башкирии Пенсионным фондом РФ ведутся приемы граждан с заявлениями на выплату материнского капитала общей суммой 20 000 рублей на одну семью. Однако не все люди28 Январь 2017
Фотобудки – отличная возможность провести время самостоятельно или с компанией друзей. Сделайте фотографию за одно мгновение и поделитесь ею в социальных сетях. Все эти возможности совмещает в себе это великолепное
Медицина предлагает множество методов для лечения зрения, но наиболее востребованной является лазерная коррекция. Такая операция предоставляет возможность исправить зрение, а также улучшить его без риска для здоровья. Это один из
Согласно официально опубликованной информации, менее чем через пять лет на Луну отправится посадочный модуль. Как стало известно, организацией отправки данного модуля будут заниматься высококвалифицированные специалисты из Европы и Российской Федерации.
Спорт любят и стар и млад, и профессионалы и любители. Наверное, именно поэтому соревнования самого разного уровня актуальны и интересны для самых широких масс людей. В целях привлечения молодежи к
Успехи любого человека вызывают интерес и уважение. Тем более, если этим человеком выступает инвалид, тот, кто в силу своих ограниченных физических возможностей не может вести «обычную» жизнь. А кто сказал,
Один из самых значимых для команды Андре Виллаша-Боаша трансфер ЭсекьеляГарая, который перешел из португальской Бенфики за 6 миллионов евро. Сам аргентинец вызывался в сборную, при чем не раз, что уже
«Сбербанк» неоспоримо является самым большим и значительным банком России, причем не только в статистике, сводках и отчетах, но и в головах людей. Само слово «Сбербанк» или «Сбер» является практически нарицательным09 Ноябрь 2016
Накануне 88-й церемонии вручения «Оскара» все, кто так или иначе интересуется киноиндустрией очень волновались и переживали – получит ли Леонардо Ди Каприо первый в своей творческой карьере «Оскар»? На его
Кто займет кресло гендиректора НТВ? Согласно последней опубликованной информации, место генерального директора популярного российского телевизионного канала НТВ остается свободным. Напомним, что до недавних пор вышеуказанную должность занимал Владимир Кулистиков. Теперь
Московские кастинги заканчивались оргиями? На днях появилась информация о том, что известный московский проект, в котором искали молодые таланты, завершился циничным домогательством продюсеров и организаторов в отношении кандидаток на участие.