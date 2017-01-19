Свежие новости
Премьер России выступил за консолидацию мусульман

Премьер России выступил за консолидацию мусульман

Согласно информационного сообщения «ТАСС» на очередном собрании встречи представителей государств Восточно-Азиатского сообщества Премьер Российской Федерации выступил с предложением о создании антитеррористического сообщества государств, имеющих крупные мусульманские общины. Медведев призвал занять

22 Ноябрь 2015
19 Январь 2017 19 Январь 2017 18 Январь 2017 17 Январь 2017 17 Январь 2017 17 Январь 2017 17 Январь 2017 17 Январь 2017 17 Январь 2017 17 Январь 2017 17 Январь 2017 17 Январь 2017 17 Январь 2017 17 Январь 2017
Новости политики
Телеканал «Россия-1» обеспечит прямую трансляцию Федерального собрания
Телеканал «Россия-1» обеспечит прямую трансляцию Федерального собрания
 30 Ноябрь 2015

На телеканале «Россия-1» показан анонс будущей трансляции очередного Федерального собрания, которое состоится 3 декабря нынешнего года в полдень по столичному времени. Президент РФ выступит на этом ежегодном мероприятии с Посланием

"Главой ветеринарной и фитосанитарной службы ДНР станет проворовавшийся украинский чиновник"
 31 Октябрь 2015

Одно из последних вакантных мест в руководстве исполнительной власти Донецкой народной республики – пост главы ветеринарной и фитосанитарной службы ДНР – займет Вадим Евгеньевич Симонов, бывший первый заместитель председателя Государственной

Новости происшествия
Учения на аэродроме в Василькове успешно завершились
Учения на аэродроме в Василькове успешно завершились
 27 Сентябрь 2016

Завершились учения летчиков, которые проводились на аэродроме воздушного командования «Центр». Аэродром «Васильков» принял летчиков и их самолеты радушно, за что собравшиеся смогли наблюдать ряд красивых полетов наших летчиков. Мероприятие проводилось

Александр Чирков обвинен в создании схемы уклонения от уплаты налогов в Британии
Александр Чирков обвинен в создании схемы уклонения от уплаты налогов в Британии
 18 Февраль 2016

Вовремя и в полном объеме платить все предусмотренные законом налоги должен каждый сознательный гражданин любого государства, поскольку именно за счет налогов производятся различные социальные выплаты и другие необходимые платежи. Согласно

Освобождены все заложники в городе Рубе
Освобождены все заложники в городе Рубе
 25 Ноябрь 2015

Пресс-служба полиции Франции сообщила об удачном проведении спецоперации по освобождению заложников, захваченных 24 ноября в городе Рубе. В ходе операции один из злоумышленников получил несовместимые с жизнью ранения, сами же

Новости общества
Компания Siemens высказывает заинтересованность в участии в проекте по строительству магистрали Москва-Казань
Компания Siemens высказывает заинтересованность в участии в проекте по строительству магистрали Москва-Казань
 21 Ноябрь 2016

В частности речь идет о желании компании принять участие по поставках поездов вместе с компанией “Синарой”. Возможно Siemens примет участие в проектировании на правах подрядчика. Проект по строительству скоростной железнодорожной

Проведение встречи с региональными главами СКФО
Проведение встречи с региональными главами СКФО
 22 Октябрь 2016

Вторую встречу с региональными руководителями провели в Северной Осетии. Регионы входят в Северо-Кавказский федеральный округ, их возглавляет полномочный представитель Владимира Путина, в СКФО – Сергей Меликов.  Встреча проходила с участием

В Евпатории будет обновлен сквер Ленина
В Евпатории будет обновлен сквер Ленина
 29 Сентябрь 2016

На сегодняшний день уже началась реконструкция самого известного сквера города. Первое что должны сделать работники коммунальных служб и строители — это уборка старой тротуарной плитки. Данное дорожное покрытие исчерпало срок

Новости науки и техники
То, что астрономы принимали за реки Марса, могло образоваться без воды
 То, что астрономы принимали за реки Марса, могло образоваться без воды

В спорах о наличии жизни на Марсе обычно побеждали ученые, которые позитивно оценивали шансы на существование на планете органики. Их основным аргументом являлся не подлежащий сомнению факт наличия воды, как

22 Декабрь 2016
Новости в мире
Провал попытки! Проход к херсонскому пляжу Лилея по билетам
 Провал попытки! Проход к херсонскому пляжу Лилея по билетам

Только шоу, которое называют «опека народа» продолжается! Чиновники самоуправления довели выдающегося шоумена Игоря Пастухова являющегося первым замом главы Херсона. Несмотря на публичные обещания, с сопровождением дешевого зрелища о возвращении херсонского

19 Январь 2017
Азербайджанская республика будет одним из 6 акционеров нового трубопровода
 Азербайджанская республика будет одним из 6 акционеров нового трубопровода

Конец мая стал решающим моментом для нескольких стран, которые решили объединиться и построить газопровод из региона Каспия в запад Европы. И на встрече участников проекта будут рассмотрены все детали проекта,

18 Январь 2017
Другие новости
Использование фотобудки в аренду для успеха вашего праздника
Использование фотобудки в аренду для успеха вашего праздника
 05 Октябрь 2016

Фотобудки – отличная возможность провести время самостоятельно или с компанией друзей. Сделайте фотографию за одно мгновение и поделитесь ею в социальных сетях. Все эти возможности совмещает в себе это великолепное

Восстановление зрения лазером
Восстановление зрения лазером
 13 Апрель 2016

Медицина предлагает множество методов для лечения зрения, но наиболее востребованной является лазерная коррекция. Такая операция предоставляет возможность исправить зрение, а также улучшить его без риска для здоровья. Это один из

Российско-европейский модуль отправят на Луну
Российско-европейский модуль отправят на Луну
 18 Октябрь 2015

Согласно официально опубликованной информации, менее чем через пять лет на Луну отправится посадочный модуль. Как стало известно, организацией отправки данного модуля будут заниматься высококвалифицированные специалисты из Европы и Российской Федерации.

Новости спорта
Трансферы ФК Зенит: игроки
Трансферы ФК Зенит: игроки
 19 Январь 2017

Один из самых значимых для команды Андре Виллаша-Боаша трансфер ЭсекьеляГарая, который перешел из португальской Бенфики за 6 миллионов евро. Сам аргентинец вызывался в сборную, при чем не раз, что уже

Трансферы футбольного клуба Динамо Москва
Трансферы футбольного клуба Динамо Москва
 08 Декабрь 2016

В этом сезоне в московское Динамо пришло действительно большое число игроков. Одним из ключевых фигур для клуба стал вернувшийся из аренды Фёдор Смолов. Форвард смог набраться опыта и действительно показать

Латвийские политики поддерживают российских спортсменов
Латвийские политики поддерживают российских спортсменов
 06 Октябрь 2016

Депутат латвийского Сейма Виталий Орлов считает несправедливым лишение российских спортсменов возможности участвовать в Паралимпиаде в Рио, с ним солидарна и президент паралимпийского комитета Латвии Дайга Дадзите. «Нельзя отстранять всю команду из РФ, ведь большинство спортсменов

Новости экономики
Европейская экспансия «Сбербанка» Германа Грефа
 Европейская экспансия «Сбербанка» Германа Грефа

«Сбербанк» неоспоримо является самым большим и значительным банком России, причем не только в статистике, сводках и отчетах, но и в головах людей. Само слово «Сбербанк» или «Сбер» является практически нарицательным

09 Ноябрь 2016
Новости ТВ шоу и кино
Леонардо Ди Каприо получил
Леонардо Ди Каприо получил "Оскар"
 29 Февраль 2016

Накануне 88-й церемонии вручения «Оскара» все, кто так или иначе интересуется киноиндустрией очень волновались и переживали – получит ли Леонардо Ди Каприо первый в своей творческой карьере «Оскар»? На его

Кто займет кресло гендиректора НТВ?
Кто займет кресло гендиректора НТВ?
 18 Октябрь 2015

Кто займет кресло гендиректора НТВ? Согласно последней опубликованной информации, место генерального директора популярного российского телевизионного канала НТВ остается свободным. Напомним, что до недавних пор вышеуказанную должность занимал Владимир Кулистиков. Теперь

Московские кастинги заканчивались оргиями?
Московские кастинги заканчивались оргиями?
 05 Октябрь 2015

Московские кастинги заканчивались оргиями? На днях появилась информация о том, что известный московский проект, в котором искали молодые таланты, завершился циничным домогательством продюсеров и организаторов в отношении кандидаток на участие.

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