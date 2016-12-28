Премьер России выступил за консолидацию мусульман
Согласно информационного сообщения «ТАСС» на очередном собрании встречи представителей государств Восточно-Азиатского сообщества Премьер Российской Федерации выступил с предложением о создании антитеррористического сообщества государств, имеющих крупные мусульманские общины. Медведев призвал занять22 Ноябрь 2015
- Компания Siemens высказывает заинтересованность в участии в проекте по строительству магистрали Москва-Казань
На телеканале «Россия-1» показан анонс будущей трансляции очередного Федерального собрания, которое состоится 3 декабря нынешнего года в полдень по столичному времени. Президент РФ выступит на этом ежегодном мероприятии с Посланием
Одно из последних вакантных мест в руководстве исполнительной власти Донецкой народной республики – пост главы ветеринарной и фитосанитарной службы ДНР – займет Вадим Евгеньевич Симонов, бывший первый заместитель председателя Государственной
Завершились учения летчиков, которые проводились на аэродроме воздушного командования «Центр». Аэродром «Васильков» принял летчиков и их самолеты радушно, за что собравшиеся смогли наблюдать ряд красивых полетов наших летчиков. Мероприятие проводилось
Вовремя и в полном объеме платить все предусмотренные законом налоги должен каждый сознательный гражданин любого государства, поскольку именно за счет налогов производятся различные социальные выплаты и другие необходимые платежи. Согласно
Пресс-служба полиции Франции сообщила об удачном проведении спецоперации по освобождению заложников, захваченных 24 ноября в городе Рубе. В ходе операции один из злоумышленников получил несовместимые с жизнью ранения, сами же
В частности речь идет о желании компании принять участие по поставках поездов вместе с компанией “Синарой”. Возможно Siemens примет участие в проектировании на правах подрядчика. Проект по строительству скоростной железнодорожной
Вторую встречу с региональными руководителями провели в Северной Осетии. Регионы входят в Северо-Кавказский федеральный округ, их возглавляет полномочный представитель Владимира Путина, в СКФО – Сергей Меликов. Встреча проходила с участием
На сегодняшний день уже началась реконструкция самого известного сквера города. Первое что должны сделать работники коммунальных служб и строители — это уборка старой тротуарной плитки. Данное дорожное покрытие исчерпало срок
В спорах о наличии жизни на Марсе обычно побеждали ученые, которые позитивно оценивали шансы на существование на планете органики. Их основным аргументом являлся не подлежащий сомнению факт наличия воды, как22 Декабрь 2016
Про замену водительских прав на новые пластиковые карты разговоры велись еще с начала года. Но тогда это оставалось в планах, которые не скоро будут осуществимы. И вот настал такой момент,15 Ноябрь 2016
Говорят, что от названия корабля зависит то, как он будет плавать. Мы живем в мире воздушных кораблей, которым небо заменило море. Но, тем не менее, такая поговорка справедлива и для13 Март 2016
Фотобудки – отличная возможность провести время самостоятельно или с компанией друзей. Сделайте фотографию за одно мгновение и поделитесь ею в социальных сетях. Все эти возможности совмещает в себе это великолепное
Медицина предлагает множество методов для лечения зрения, но наиболее востребованной является лазерная коррекция. Такая операция предоставляет возможность исправить зрение, а также улучшить его без риска для здоровья. Это один из
Согласно официально опубликованной информации, менее чем через пять лет на Луну отправится посадочный модуль. Как стало известно, организацией отправки данного модуля будут заниматься высококвалифицированные специалисты из Европы и Российской Федерации.
В этом сезоне в московское Динамо пришло действительно большое число игроков. Одним из ключевых фигур для клуба стал вернувшийся из аренды Фёдор Смолов. Форвард смог набраться опыта и действительно показать
Депутат латвийского Сейма Виталий Орлов считает несправедливым лишение российских спортсменов возможности участвовать в Паралимпиаде в Рио, с ним солидарна и президент паралимпийского комитета Латвии Дайга Дадзите. «Нельзя отстранять всю команду из РФ, ведь большинство спортсменов
17 апреля 2016 года рекордсменка мира Анке Брандт попыталась поставить новый рекорд в сфере кайтсерфинга, пройдя 550 км от Бахрейна до Абу-Даби. Немецкая кайтсерфер Анке Брандт объявила, что она попытается
«Сбербанк» неоспоримо является самым большим и значительным банком России, причем не только в статистике, сводках и отчетах, но и в головах людей. Само слово «Сбербанк» или «Сбер» является практически нарицательным09 Ноябрь 2016
Накануне 88-й церемонии вручения «Оскара» все, кто так или иначе интересуется киноиндустрией очень волновались и переживали – получит ли Леонардо Ди Каприо первый в своей творческой карьере «Оскар»? На его
Кто займет кресло гендиректора НТВ? Согласно последней опубликованной информации, место генерального директора популярного российского телевизионного канала НТВ остается свободным. Напомним, что до недавних пор вышеуказанную должность занимал Владимир Кулистиков. Теперь
Московские кастинги заканчивались оргиями? На днях появилась информация о том, что известный московский проект, в котором искали молодые таланты, завершился циничным домогательством продюсеров и организаторов в отношении кандидаток на участие.