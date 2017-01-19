Премьер России выступил за консолидацию мусульман

19 Январь 2017

Один из самых значимых для команды Андре Виллаша-Боаша трансфер ЭсекьеляГарая, который перешел из португальской Бенфики за 6 миллионов евро. Сам аргентинец вызывался в сборную, при чем не раз, что уже